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The Effect of Gene Therapy in Reducing Bilirubin Levels in Patients with Crigler-Najjar Syndrome

The Effect of Gene Therapy in Reducing Bilirubin Levels in Patients with Crigler-Najjar Syndrome

I-II фазы клинического исследования генного препарата с аденоассоциированным вирусным вектором, который несет ген UGT1A1, показали, что такое лечение безопасно и эффективно снижает уровень билирубина у пациентов с синдромом Криглера — Найяра.

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