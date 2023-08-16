The Effect of Gene Therapy in Reducing Bilirubin Levels in Patients with Crigler-Najjar Syndrome

I-II фазы клинического исследования генного препарата с аденоассоциированным вирусным вектором, который несет ген UGT1A1, показали, что такое лечение безопасно и эффективно снижает уровень билирубина у пациентов с синдромом Криглера — Найяра.
I-II фазы клинического исследования генного препарата с аденоассоциированным вирусным вектором, который несет ген UGT1A1, показали, что такое лечение безопасно и эффективно снижает уровень билирубина у пациентов с синдромом Криглера — Найяра.
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