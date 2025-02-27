Пистолет Тетте: что покажет ганец в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 28 февраля в Йошкар-Оле соберет ярких и зрелищных бойцов. В главном поединке вечера титулованному россиянину Сергею Кузьмину будет противостоять один из сильнейших боксеров Африки Эбенезер Тетте.