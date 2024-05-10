Медвежий угол
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Медвежий угол

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Так что там с Суровикиным? Появилась информация, что легендарный генерал вернулся в Россию

Так что там с Суровикиным? Появилась информация, что легендарный генерал вернулся в Россию

Интересная жизнь с Vera Star На следующей неделе будет объявлен состав нового правительства и вся страна замерла в ожидании, задавая себе лишь один вопрос - решится ли Президент на ряд важнейших кадровых перестановок, включая, в том числе замену министра обороны.

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Комментарии
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Светлана Путря
Все министры остаются на своих местах! Уже не надо гадать и писать ерунду.
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8 час.
Светлана Путря
Преждевременно эти разговоры. Кто его знает, может оправдают и выпустят после 23 июня.
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8 час.
лл
лина любимцева
Просто люди ждут возвращения Суровикина. Но... решают не они....
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6 час.

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