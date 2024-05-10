Так что там с Суровикиным? Появилась информация, что легендарный генерал вернулся в Россию

Интересная жизнь с Vera Star На следующей неделе будет объявлен состав нового правительства и вся страна замерла в ожидании, задавая себе лишь один вопрос - решится ли Президент на ряд важнейших кадровых перестановок, включая, в том числе замену министра обороны.
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