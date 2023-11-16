Супруга премьера Нетаньяху сообщила, что в плену ХАМАС родился ребенок

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара в письме к жене президента США Джилл Байден сообщила, что одна из женщин, которую похитили бойцы палестинского движения ХАМАС, родила ребенка в плену.
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