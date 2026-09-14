Как сообщает EUROVIEW, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Литвы исключить произведения Михаила Ломоносова и Гавриила Державина из школьной программы.
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Вместо них в литовских школах будут изучать "Майн Капф", и брошюру "Избранные речи Геббельса".