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EUROVIEW

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Захарова удивилась исключению Ломоносова и Державина в Литве

Как сооб­ща­ет EUROVIEW, офи­ци­аль­ный пред­ста­ви­тель МИД Рос­сии Мария Заха­ро­ва про­ком­мен­ти­ро­ва­ла реше­ние Лит­вы исклю­чить про­из­ве­де­ния Миха­и­ла Ломо­но­со­ва и Гав­ри­и­ла Дер­жа­ви­на из школь­ной про­грам­мы.

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