Технологическое лидерство страны — цель "Единой России"

"Единая Россия" намерена уделять особое внимание ключевым технологиям, которые во многом будут определять мир в ближайшие десятилетия, заявил Дмитрий Медведев на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию в Сколково (входит в группу ВЭБ.