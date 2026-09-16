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Технологическое лидерство страны — цель "Единой России"

Технологическое лидерство страны — цель "Единой России"

"Единая Россия" намерена уделять особое внимание ключевым технологиям, которые во многом будут определять мир в ближайшие десятилетия, заявил Дмитрий Медведев на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию в Сколково (входит в группу ВЭБ.

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