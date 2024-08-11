В Севастополе разрабатывается экологичная краска для защиты судов от биообрастания

Ученые из Института физики прочности и материаловедения СО РАН и Севастопольского государственного университета разработали экологичную краску для защиты судов от обрастания морскими организмами, которая позволит снизить коррозию и расход топлива.
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