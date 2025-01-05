Пашков о «Торпедо»: «Рекомендую Ларионову изучить письмо Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами». Игорь тоже не может поступиться. Хотя профессия не терпит закостенелости»

– Что с «Торпедо»? – Увы, еще в прошлом сезоне Нижний Новгород потерял былой блеск. В первом сезоне работы Игоря Ларионова «Торпедо» совершило прорыв, для КХЛ его атакующий, нешаблонный хоккей стал глотком свежего воздуха.