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Пашков о «Торпедо»: «Рекомендую Ларионову изучить письмо Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами». Игорь тоже не может поступиться. Хотя профессия не терпит закостенелости»

– Что с «Торпедо»? – Увы, еще в прошлом сезоне Нижний Новгород потерял былой блеск. В первом сезоне работы Игоря Ларионова «Торпедо» совершило прорыв, для КХЛ его атакующий, нешаблонный хоккей стал глотком свежего воздуха.

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