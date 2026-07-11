Трамп поручил продолжить переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп распорядился сохранить каналы общения с Ираном и поручил своей команде – вице-президенту Джей Ди Вэнсу, своему зятю Джареду Кушнеру, спецпосланнику Стиву Уиткоффу и госсекретарю Марко Рубио – продолжать переговорный процесс.
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