TVcenter узнал, что происходит с резко изменившейся Лаймой Вайкуле

В последнее время поклонники латвийской певицы Лаймы Вайкуле обеспокоены ее внешним видом. О том, что сейчас происходит с исполнительницей, сообщила пластический хирург хирург Медина Байрамукова в беседе с изданием TVCenter.
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