«Тату» воссоединились ради корпоративов за 15 млн рублей

Политика как она есть

Группа «Тату» воссоединилась ради корпоративов. Как сообщает Telegram-канал Shot, Лена Катина и Юлия Волкова готовы вместе выступать на частных мероприятиях за 15 млн рублей, хотя по отдельности просят намного меньше.