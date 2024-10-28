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Политика как она есть

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«Тату» воссоединились ради корпоративов за 15 млн рублей

«Тату» воссоединились ради корпоративов за 15 млн рублей

Группа «Тату» воссоединилась ради корпоративов. Как сообщает Telegram-канал Shot, Лена Катина и Юлия Волкова готовы вместе выступать на частных мероприятиях за 15 млн рублей, хотя по отдельности просят намного меньше.

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