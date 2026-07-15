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Галактионов о Джикии в «Локо»: «Схватывает все на лету. Дозируем игровое время – важно уйти от мышечных травм»

Тренер « Локомотива » Михаил Галактионов рассказал об адаптации в команде 32-летнего нового защитника Георгия Джикии .

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