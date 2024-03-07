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Китайские бренды завоевывают российский рынок автомобилей

Китайские бренды завоевывают российский рынок автомобилей

В феврале 2024 года на российском автомобильном рынке наблюдается интересное явление: три китайских бренда, Exeed, Li Auto и Tank, претендующих на статус премиальных, ворвались в десятку лидеров по объемам продаж.

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