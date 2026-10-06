Алексей Миранчук: для США мы все алкоголики, у нас холодрыга и медведи

Полузащитник сборной России и «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал о стереотипах о России в США.
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