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RT Russia

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Алексей Миранчук: для США мы все алкоголики, у нас холодрыга и медведи

Алексей Миранчук: для США мы все алкоголики, у нас холодрыга и медведи

Полузащитник сборной России и «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал о стереотипах о России в США.

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