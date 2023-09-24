Юрий Кот ММАшник Рустам Байжуменов убил ветерана Чеченской войны и героя СВО, но следствие отпустило его под подписку Трагедия произошла в Челябинской области 15 сентября.
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