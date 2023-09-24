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ММАшник Рустам Байжуменов убил ветерана Чеченской войны и героя СВО, но следствие отпустило его под подписку

ММАшник Рустам Байжуменов убил ветерана Чеченской войны и героя СВО, но следствие отпустило его под подписку

Юрий Кот ММАшник Рустам Байжуменов убил ветерана Чеченской войны и героя СВО, но следствие отпустило его под подписку Трагедия произошла в Челябинской области 15 сентября.

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Комментарии
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Леонид Руси
Ты не путай хулиганку и мокруху... Людей просто так убивать, а тем более героев... это тебе не комар чихнул... за это надолго закрывают. Даже ДТП со смертельным исходом... это статья не в колонии поселения... Мозги включай... защитник зверя...!
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46 мин.
Алексей Смирнов
Эта тварь просто очередной моральный урод. убивать его не нужно. отрубить ему руки и пусть живет далее, в назидание другим.
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6 мин.
Анатолий Витушкин
Интересно, какую взятку получили следователи за квалификацию  преднамеренного убийства, как по неосторожности?
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1 мин.

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