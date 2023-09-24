ММАшник Рустам Байжуменов убил ветерана Чеченской войны и героя СВО, но следствие отпустило его под подписку

Леонид Руси

Ты не путай хулиганку и мокруху... Людей просто так убивать, а тем более героев... это тебе не комар чихнул... за это надолго закрывают. Даже ДТП со смертельным исходом... это статья не в колонии поселения... Мозги включай... защитник зверя...!