Путин подписал закон о ратификации соглашения с КНР о создании лунной станции

Благодаря этому стратегическое партнерство с Китаем будет укреплено Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения, заключенного с Китайской народной республикой о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.
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