Почему нельзя подключать заземление в розетках, если в щитке нет земли

Каждый раз, когда речь заходит о ремонте в старом жилом фонде, всплывает один и тот же сценарий. Люди покупают современные розетки с заземляющим контактом, прокладывают трёхжильный кабель и искренне верят, что делают своё жильё безопаснее.
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Однажды мне, молодому инженеру, довелось участвовать в проектировании сборочного автомата для радиокомпонентов.
Сделали. Подготовили к отправке заказчику. Но тут наш ведущий разработчик (механик по образованию) решил еще раз проверить. Станок выволокли на середину цеха. Я выполнил временное подключение к цеховому щиту- и ушел. Единственное, чего я не сделал- это не подключил заземление. Лень было. Электрику я сам же и проектировал. Знал, что она сделана безопасно.
По результатам проверки начальник решил заменить агрегат. Поскольку меня не нашли, то он сам заменил агрегат и выполнил подключение. И он перепутал! Спутал клемму заземления с фазной! В результате корпус установки оказался под напряжением- и когда кто- то дотронулся- то получил удар тока! Упал, ударился головой о станину. Слава богу, обошлось...
Если бы я подключил заземление- то при такой ошибке сработала бы защита в цеховом щите. Но земли не было- и она не сработала.
Один урок- и наука на всю жизнь!