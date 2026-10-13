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Вадим Спиридонов получил госпремию за предателя из «Вечного зова»

Вадим Спиридонов получил госпремию за предателя из «Вечного зова»

В начале декабря 1989 года Вадим Спиридонов собирался в Минск. Там начинались съёмки картины Николая Бурляева по роману Василия Белова «Всё впереди», и актёру доставалась главная роль.

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