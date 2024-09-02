В меню школьников ХМАО появятся вок и наггетсы

В столовых школ Сургутского района ХМАО обновили меню. В списке блюд для учеников появится вок, наггетсы, митболы, чевапчичи и многие другие блюда, которые любят дети, сообщил Департамент образования администрации муниципалитета.
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