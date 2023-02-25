Swjournal.ru

167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Iron Butterfly
    Угу. Будьте мудрой,терпеливой,кивайте,уступайте, благодарите и.. будьте вечной терпилой. Все срабатывает с адекватной...Как быть со свекр...
  • Александр
    9. В высоких дозах у полыни токсическое действие, поэтому ее отвар или настой нельзя пить дольше 4 недель. Беременным...Полезные свойства...
  • Владимир Kurykin
    Постоянно ношу колготок под штанами,и не какие морозы не страшны.Как выбрать колго...

Мужские ароматы, от которых женское сердце бьется чаще

Мужские ароматы, от которых женское сердце бьется чаще

В обществе принято, чтобы мужчины приятно пахли и были особенно привлекательны для женщин рядом. Но если девушки уверенно разбираются в женских ароматных новинках, то при выборе мужского парфюма трудности поджидают представителей обоих полов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх