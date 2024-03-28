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Закон, порядок, государство

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Снайперы армейского корпуса ВВО на Сахалине осваивают стрельбу на максимальную дистанцию

Снайперы армейского корпуса ВВО на Сахалине осваивают стрельбу на максимальную дистанцию

После поражения первоочередных целей, снайперская пара оперативно меняет огневую позицию и продолжает вести огонь.

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