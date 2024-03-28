Снайперы армейского корпуса ВВО на Сахалине осваивают стрельбу на максимальную дистанцию

После поражения первоочередных целей, снайперская пара оперативно меняет огневую позицию и продолжает вести огонь.
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