Почему водителя законно лишат прав, если он будет пить обезболивающие. Ответ Верховного суда

Здравствуйте, уважаемые читатели! Многие водители наверняка слышали, что употребление распространенных препаратов, продающихся в аптеках без рецепта, может привести к лишению водительских прав, однако большинство водителей считают это вымыслом и считают, что это невозможно, однако это далеко от истины.