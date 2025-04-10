Автоверсты
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Автоверсты

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Почему водителя законно лишат прав, если он будет пить обезболивающие. Ответ Верховного суда

Почему водителя законно лишат прав, если он будет пить обезболивающие. Ответ Верховного суда

Здравствуйте, уважаемые читатели! Многие водители наверняка слышали, что употребление распространенных препаратов, продающихся в аптеках без рецепта, может привести к лишению водительских прав, однако большинство водителей считают это вымыслом и считают, что это невозможно, однако это далеко от истины.

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