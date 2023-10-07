Нет, это реально цирк. Ровно через две недели после падения Арцаха Зеленский устраивает телефонные переговоры с Алиевым и обсуждает вопросы безопасности на Кавказе и приверженность суверенитету и территориальной целостности государств.
Кто в курсе, просветите, он специально всё так делает, или просто глуп?
Комментарии
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Николай Карасев
Я поставил лайк, но вашу мать , оставьте клоунов в покое!!!!! Зеленский не клоун, ему до клоуна как до луны раком!!!! Никулин клоун, Карандаш ....Но какого хера вы унижаете профессию!!!!
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6 час.
Михаил Сартин
У нас в своем государстве разобраться надо, в стране не проявляющем заботу о пенсионерах - нет будущего.
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5 час.
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