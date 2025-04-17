Власти Южной Кореи обвинили прошлое правительство в подтасовках статистики

Государственный аудит правительственных документов показал, что правительство предыдущего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина искажало ключевые официальные данные, чтобы убедить общественность в эффективности своей политики, следует из заявления государственного Совета по аудиту и проверке (BAI) от 17 апреля, сообщает агентство Yonhap.
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