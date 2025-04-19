Эксперты оценили долю вернувшихся в Россию релокантов

«Известия»: до 40% релокантов вернулись в Россию Сюжет Военная операция на Украине Каждый четвертый релокант, поменявший место жительства на другую страну в 2022 году, снова указал Россию, заметили в HeadHunter.
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