Военное обозрение

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Военкоры: Украинские формирования возобновили впервые за год бои в районе села Сладкое, прорываясь к трассе на Волноваху

Военкоры: Украинские формирования возобновили впервые за год бои в районе села Сладкое, прорываясь к трассе на Волноваху

В Артемовске (Бахмуте) продолжаются штурмовые атаки ЧВК «Вагнер» против засевших в квартале на западной окраине города украинских формирований.

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