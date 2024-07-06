В Москве арестовали военного комиссара Преображенского района Тригилева

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева арестовали на два месяца по делу о взятке в крупном размере, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии