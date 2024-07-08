Долго не возвращался: в Челябинской области окончены поиски подводного охотника

Мужчина пропал на озере Увильды, спасатели нашли его в ста метрах от берега.Прошедшие выходные омрачились несколькими происшествиями на водоемах региона, которые потребовали вмешательства областной поисково-спасательной службы.
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