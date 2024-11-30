Из-за угрозы атаки БПЛА работа аэропорта Махачкалы приостановлена

Из-за угрозы атаки БПЛА в Махачкале приостановили работу аэропорта. «Работа международного аэропорта Махачкалы приостановлена до 11:30 мск из-за угрозы беспилотников, введён режим «Ковёр», — заявил ТАСС гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов.
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