От каких деревьев нужно избавиться на участке

Здравствуйте, дорогие садоводы и огородники, вы находитесь на сайте "Цветы и сад". Забегая вперед, стоит отметить, что не все так однозначно, не то чтобы эти деревья, вообще, не стоило сажать, просто нужно понимать плюсы и минусы разных деревьев.