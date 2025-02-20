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Карякин: Русофобы в ФИДЕ никуда не делись. Верните нам флаг и гимн на соревнованиях

Карякин: Русофобы в ФИДЕ никуда не делись. Верните нам флаг и гимн на соревнованиях

Заявление ФИДЕ о возможности допуска шахматистов из России и Белоруссии к командным юношеским соревнованиям и возвращении остальных спортсменов не означает, что в Международной шахматной федерации закончились русофобы – они там остались и на руководящих должностях.

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