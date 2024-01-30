Компания Маска впервые вживила чип в мозг человека

Sergiy Che

"...« 16. И он сделает то, что всем - малым и великим,богатым и нищим, свободным и рабам -положено будет начертаниена правую руку их или на чело их,17. и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать,кроме того, кто имеет это начертание,или имя зверя, или число имени его.18. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя,ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.» © (Откр. 13) 😉 Чипы в руку вживляемые уже не новость - https://www.ixbt.com/live/offtopic/vzhivlenie-v-ladon-chipa-dlya-beskontaktnoy-oplaty-plyusy-i-minusy.html?ysclid=ls0fulupxf915356621 Ну вот теперь и в чело уже понятно как.... Приблизился Антихрист и Армагеддон...