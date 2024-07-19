«Рахмон» подорвет экономику Таджикистана — Всемирный банк

Экономическую стабильность Таджикистана может подорвать строительство Рогунской ГЭС на реке Вахш, которой планируют дать название «Рахмон» в честь действующего президента, сообщает 19 июля «Независимая газета» со ссылкой на «Доклад об экономике Таджикистана», опубликованный Всемирным банком.
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