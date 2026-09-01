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Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС

Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС

Трехсторонняя встреча президентов России и США с председателем КНР Си Цзиньпином может состояться на саммите АТЭС 18–19 ноября, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, 1 сентября сообщили «Вести».

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