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Poejka

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Худшая жена по знаку Зодиака

Худшая жена по знаку Зодиака

С каким знаком зодиака невозможно построить прочные и долгие отношения. Часто случается, что капризные и несговорчивые девчонки, выйдя замуж, становятся тихими и покорными, пекут по выходным вкусные пироги и растят послушных и умных деток.

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