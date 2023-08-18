В рамках очередного обращения к гражданам глава киевского режима Владимир Зеленский указал на тот факт, что Вооружённые силы представленного им государства получили от Федеративной Республики Германия два комплекса противовоздушной обороны IRIS-T.
В рамках очередного обращения к гражданам глава киевского режима Владимир Зеленский указал на тот факт, что Вооружённые силы представленного им государства получили от Федеративной Республики Германия два комплекса противовоздушной обороны IRIS-T.
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