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Зеленский подтвердил получение двух установок IRIS-T от ФРГ

Зеленский подтвердил получение двух установок IRIS-T от ФРГ

В рамках очередного обращения к гражданам глава киевского режима Владимир Зеленский указал на тот факт, что Вооружённые силы представленного им государства получили от Федеративной Республики Германия два комплекса противовоздушной обороны IRIS-T.

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