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Младенец и подросток умерли в один день в больнице в Нижнем Тагиле

В больнице Нижнего Тагила в один день умерли младенец и 12-летний подросток. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе СК России.

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