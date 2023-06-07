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Российская туристка поделилась лайфхаками, как прожить на Бали на 50 тысяч рублей в месяц

Российская туристка поделилась лайфхаками, как прожить на Бали на 50 тысяч рублей в месяц

Туристка из России полгода жила на Бали за 50 тыс. рублей в месяц и раскрыла способы сэкономить на популярном индонезийском острове.

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