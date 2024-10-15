Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

893 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Подонки  должны  быть наказаны  жестоко. Начав с кошек, эти подонки  потом перейдут на  людей.В МВД по Республи...
  • Ингерман Ланская
    а лененграцы не штурмуют Петербург?Свердловчане масс...
  • Ингерман Ланская
    ещё одн экспонат на Поклонную горуРоссийскими десан...

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с заместителем председателя Центрального военного совета КНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с заместителем председателя Центрального военного совета КНР

«Вчера мы провели очень содержательные переговоры с министром обороны Китайской Народной Республики, и видим, что у нас общие взгляды, общая оценка ситуации, и общее понимание того, что нам надо вместе сделать», - сказал глава российского военного ведомства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх