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Царьград

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Министерство здравоохранения России опровергло связь ЭКО и опухолей

Министерство здравоохранения России опровергло связь ЭКО и опухолей

Андрей Каприн, главный онколог Минздрава РФ, опроверг связь ЭКО и опухолей, таких как глиобластома, основываясь на научных исследованиях.

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