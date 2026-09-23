Приколисты
ГлавнаяПриколыРейтинг за деньФотоплюмбы немног...Еще
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приколисты

418 173 подписчика

Виктор заглянул под крыльцо и опешил - его пёс Рекс прикрывал собой 3 пушистых комочка

Виктор заглянул под крыльцо и опешил - его пёс Рекс прикрывал собой 3 пушистых комочка

Котофеня Виктор проснулся от тишины: Рекс не лаял. Каждое утро, ровно в шесть – хоть часы по нему сверяй – Рекс подавал голос.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Элеонора Коган
Элеонора Коган

До слёз трогательный рассказ!!Овчарка Рекс усыновила трёх котяток,Огонька, Дымка и Уголька и сделала всех счастливыми!!! И дочка Светлана с радостью осталась у отца и стала работать в школе!!!!!