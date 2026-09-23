Виктор заглянул под крыльцо и опешил - его пёс Рекс прикрывал собой 3 пушистых комочка

Котофеня Виктор проснулся от тишины: Рекс не лаял. Каждое утро, ровно в шесть – хоть часы по нему сверяй – Рекс подавал голос.
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До слёз трогательный рассказ!!Овчарка Рекс усыновила трёх котяток,Огонька, Дымка и Уголька и сделала всех счастливыми!!! И дочка Светлана с радостью осталась у отца и стала работать в школе!!!!!
Чудесный душевный рассказ, прочитала, на душе потеплело. Спасибо!
Вот так и возвращается счастье в дом!