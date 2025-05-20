Дроны «Рубикона» сбили 25 украинских БПЛА самолетного типа в зоне СВО

Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ «Рубикон» ликвидировали 25 беспилотников противника в зоне спецоперации, передает пресс-служба оборонного ведомства.
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