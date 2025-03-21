«Другой Тотлебен»

Граф Готтлоб Курт фон Генрих Тотлебен на гравюре И. Матюшина, 1888 г. В предыдущих статьях мы говорили об Эдуарде Ивановиче Тотлебене – герое двух войн: Крымской со знаменитой обороной Севастополя и Русско-Турецкой 1877-1878 гг.