Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 020 подписчиков

Китай против 17-го пакета санкций ЕС: призыв к справедливости в торговле

Китай против 17-го пакета санкций ЕС: призыв к справедливости в торговле

Китай выразил протест против 17-го пакета антироссийских санкций ЕС, включающего китайские компании. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин призвала к прекращению двойных стандартов в торгово-экономических отношениях с Россией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх