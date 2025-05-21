Китай против 17-го пакета санкций ЕС: призыв к справедливости в торговле

Китай выразил протест против 17-го пакета антироссийских санкций ЕС, включающего китайские компании. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин призвала к прекращению двойных стандартов в торгово-экономических отношениях с Россией.
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