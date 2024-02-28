Браво. Сербы начали изгонять предателей России и артистов-нетвойнистов из страны

Сергей Кептицин

"...у Моргенштерна (признан в России ингоагентом), это было последнее выступление в Сербии. Больше не дадут и спасибо им за это. А у нас в ГД начали жалеть и пускать в РФ с концертами этого Моргенпоца. Вроде, Мизулина там жалеет.