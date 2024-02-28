Как там Моргенштерн (внесён Минюстом России в список иноагентов) сказал: "Нас везде запрещают. Мир для нас сужается, а белых пятен становится всё больше.
Браво. Сербы начали изгонять предателей России и артистов-нетвойнистов из страны
Комментарии
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Сергей Кептицин
"...у Моргенштерна (признан в России ингоагентом), это было последнее выступление в Сербии. Больше не дадут и спасибо им за это. А у нас в ГД начали жалеть и пускать в РФ с концертами этого Моргенпоца. Вроде, Мизулина там жалеет.
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18 час.
людмила бер
Копосова? А кто это?.... Не знаю и не узнаю, вот и хорошо...😀
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14 час.
лл
лина любимцева
Сердечное спасибо сербам за поддержку!!!
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14 час.
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