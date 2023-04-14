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Конгресс США призвал ограничить возможности президента использовать ядерное оружие

Конгресс США призвал ограничить возможности президента использовать ядерное оружие

Американские конгрессмены внесли на изучение проект закона, который запрещает президенту США приказывать использовать ядерное оружие без согласия с законодательным органом, сообщила 14 апреля пресс-служба сенатора от демократической партии Эда Марки.

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