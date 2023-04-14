Конгресс США призвал ограничить возможности президента использовать ядерное оружие

Американские конгрессмены внесли на изучение проект закона, который запрещает президенту США приказывать использовать ядерное оружие без согласия с законодательным органом, сообщила 14 апреля пресс-служба сенатора от демократической партии Эда Марки.
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