Зеленский Сырскому: — Я объявил войну Китаю. — Экономическую войну? — Нет. Настоящую войну. У меня гениальный план.
Война Китаю
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Зеленский Сырскому: — Я объявил войну Китаю. — Экономическую войну? — Нет. Настоящую войну. У меня гениальный план.
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