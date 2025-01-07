Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Война Китаю

Война Китаю

Зеленский Сырскому: — Я объявил войну Китаю. — Экономическую войну? — Нет. Настоящую войну. У меня гениальный план.

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