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Россиянам объяснили, как по-настоящему отдохнуть в отпуске

Россиянам объяснили, как по-настоящему отдохнуть в отпуске

Чтобы действительно отдохнуть в отпуске, стоит сменить свою привычную деятельность. Это позволит переключиться и получить новые впечатления, рассказал «360» главврач Центральной клинической психиатрической больницы Московской области Антон Масякин.

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