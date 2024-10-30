В Петербурге расширяют инфраструктуру автоперевозок

Губернатором подписан Закон Санкт‑Петербурга, согласно которому в городе будет создано четыре новых, специально оборудованных, внесенных в реестр Министерства транспорта России, остановочных пункта для межрегиональных и международных пассажирских перевозок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии