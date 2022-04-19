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Журова о намерении Трусовой исполнить пятерной: «Скорее всего, технический комитет придумает такие правила, что на соревнованиях это вряд ли оценят»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила возможность того, что фигуристка Александра Трусова исполнит пятерной прыжок.

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